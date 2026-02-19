Львів
Про товар
Ціни
Лейкопластир Урго мозольний
Лейкопластир Урго мозольний
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 114 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
344,80
Економія при броні:
-115,90 грн
228,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 2
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
344,80
Економія при броні:
-115,90 грн
228,90
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
298,18
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
246,60
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
223,78
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Князя Романа, 26
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
342,79
Економія при броні:
-141,59 грн
201,20
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
0.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
351,40
Економія при броні:
-122,50 грн
228,90
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
84,21
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
111,72
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
362,81
Економія при броні:
-161,61 грн
201,20
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
358,71
Економія при броні:
-99,21 грн
259,50
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
322,23
Економія при броні:
-112,33 грн
209,90
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
174,16
Економія при броні:
-9,39 грн
164,77
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
117,02
Економія при броні:
-40,79 грн
76,22
грн
Забронювати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
110,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
351,24
Економія при броні:
-145,94 грн
205,30
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
314,33
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 12
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
314,33
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
351,40
Економія при броні:
-122,50 грн
228,90
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
314,33
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню