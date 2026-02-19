Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир Урго мозольний
Лейкопластир Урго мозольний
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 510 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
315,32
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
314,33
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
0.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
246,60
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
298,18
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
385,00
Економія при броні:
-90,63 грн
294,37
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
246,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
353,49
Економія при броні:
-24,15 грн
329,34
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
314,33
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
365,13
Економія при броні:
-77,63 грн
287,50
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
298,18
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
315,32
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
246,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
344,02
Економія при броні:
-69,52 грн
274,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
351,64
Економія при броні:
-158,77 грн
192,87
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
370,00
Економія при броні:
-86,95 грн
283,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
350,24
Економія при броні:
-157,37 грн
192,87
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
1.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
246,60
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
314,33
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
314,33
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ URGO CORICIDE мозольний №12
Delta Medical Promotions AG
348,89
Економія при броні:
-34,96 грн
313,93
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню