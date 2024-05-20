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БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО" 3011 розмір 3, №1 - Запоріжжя (355332) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
1104,00
Економія: -160,20 грн
943,80 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1016,00
Економія: -72,20 грн
943,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
953,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
953,70 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
939,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
Всього: упаковка (3)
953,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (1)
953,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -160,20 грн
943,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -160,20 грн
943,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -160,20 грн
943,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -160,20 грн
943,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
963,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (2)
1004,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
979,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
834,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
979,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
804,90 грн
Фармсвіт здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 101
Всього: упаковка (2)
851,10 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
845,62 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
802,10 грн