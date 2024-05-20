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БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО" 3011 розмір 2, №1 - Запоріжжя (151785) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (2)
1104,00
Економія: -278,80 грн
825,20 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
1016,00
Економія: -190,80 грн
825,20 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
953,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
Всього: упаковка (2)
1060,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (2)
953,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
953,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
Всього: упаковка (2)
953,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-Б
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 15-А
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -278,80 грн
825,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -278,80 грн
825,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
Всього: упаковка (2)
1060,00 грн