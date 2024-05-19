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БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО" 3011 розмір 2, №1 - Львів (151785) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
834,05 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Яремче, вул. Довбуша, 5
Всього: упаковка (2)
1060,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, пл. Народна, 19
Всього: упаковка (1)
569,95 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Духновича Олександра, 2
Всього: упаковка (1)
833,65 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
990,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
990,45 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (3)
1060,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (5)
1004,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 1
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -330,40 грн
773,60 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -330,40 грн
773,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -330,40 грн
773,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -330,40 грн
773,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
Всього: упаковка (2)
1060,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн