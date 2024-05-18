БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО" 3011 розмір 2, №1 - Харків (151785) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Металургів, 16
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Олександрія, вул. Ярмаркова, 44
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 15-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, просп. Героїв Небесної Сотні, 30
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Європейська, 5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е