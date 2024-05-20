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БАНДАЖ (ПОВ'ЯЗКА) ФІКСУЮЧИЙ "ДЕЗО" 3011 розмір 1, №1 - Запоріжжя (151784) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Всього: упаковка (2)
967,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -227,90 грн
876,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
650,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Партизанська, 7
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 1
Всього: упаковка (1)
1104,00
Економія: -227,90 грн
876,10 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 26-А
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Бичків, вул. Грушевського Михайла, 74
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Львів, вул. Величковського, 1-Б
Всього: упаковка (1)
1060,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (1)
967,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, вул. Новака Андрія, 11/2
Всього: упаковка (2)
1060,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (2)
804,90 грн
Житомирліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
845,62 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (3)
814,60 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
827,01 грн