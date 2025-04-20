Бинт марлевий нестерильний Сніжинка
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,44
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,29
Економія при броні: -0,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
8,70
Економія при броні: -0,52 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,44
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Тенісна, 13
5.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,37
Економія при броні: -0,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,59
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 120
8.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,78
Економія при броні: -1,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,82
Економія при броні: -0,57 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
45.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,91
Економія при броні: -0,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,89
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,69
Економія при броні: -0,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
8,51
Економія при броні: -0,54 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,64
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,78
Економія при броні: -0,53 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,56
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,81
Економія при броні: -0,56 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,63
Економія при броні: -1,13 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 40
62.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,91
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
62.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,64
Економія при броні: -0,39 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,27
Економія при броні: -0,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,01
Економія при броні: -0,76 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
22,03
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 43-Д
62.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,47
Економія при броні: -0,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 123
62.9 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,65
Економія при броні: -0,40 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,30
Економія при броні: -0,80 грн