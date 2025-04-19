Бинт марлевий нестерильний Сніжинка
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
4.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,84
Економія при броні: -3,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
7.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,77
Економія при броні: -0,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
12.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,64
Економія при броні: -0,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
14.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,90
Економія при броні: -0,65 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
252.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,26
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
254.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,77
Економія при броні: -0,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
255.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,39
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
255.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
8,78
Економія при броні: -0,37 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,07
Економія при броні: -0,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
257.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,74
Економія при броні: -0,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
257.9 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
14,15
Економія при броні: -0,77 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
264.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,96
Економія при броні: -0,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
265.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,55
Економія при броні: -0,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
289.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,76
Економія при броні: -0,51 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,42
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
290.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,68
Економія при броні: -1,59 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,25
Економія при броні: -0,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
290.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,67
Економія при броні: -0,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
290.9 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,66
Економія при броні: -0,50 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,71
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
295.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
19,06
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
300.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,24
Економія при броні: -0,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
304.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,44
Економія при броні: -0,28 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,29
Економія при броні: -0,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
305.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,57
Економія при броні: -0,88 грн