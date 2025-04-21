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Бинт марлевий нестерильний Сніжинка
Бинт марлевий нестерильний Сніжинка
Миколаїв
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Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
98.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,69
Економія при броні:
-0,44 грн
10,25
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
99.9 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,91
Економія при броні:
-0,73 грн
10,18
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
107.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,83
Економія при броні:
-3,65 грн
7,18
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
109.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,63
Економія при броні:
-0,48 грн
10,15
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,52
Економія при броні:
-0,83 грн
14,69
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
149.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
8,81
Економія при броні:
-0,39 грн
8,42
грн
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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,11
Економія при броні:
-0,90 грн
17,21
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
150.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,76
Економія при броні:
-0,62 грн
10,14
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
151.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
14,23
Економія при броні:
-0,85 грн
13,38
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
158.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,55
Економія при броні:
-0,39 грн
7,16
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
175.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,65
Економія при броні:
-0,96 грн
14,69
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
179.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,82
Економія при броні:
-0,57 грн
10,25
грн
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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,51
Економія при броні:
-0,82 грн
14,69
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
179.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,68
Економія при броні:
-1,67 грн
9,01
грн
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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,25
Економія при броні:
-0,74 грн
17,51
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
179.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,49
Економія при броні:
-0,33 грн
7,16
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
180.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,59
Економія при броні:
-0,43 грн
7,16
грн
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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,56
Економія при броні:
-0,87 грн
14,69
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
190.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,40
Економія при броні:
-0,71 грн
14,69
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
193.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
19,46
Економія при броні:
-1,10 грн
18,36
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
194.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,58
Економія при броні:
-0,42 грн
7,16
грн
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Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,70
Економія при броні:
-1,20 грн
20,50
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
195.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,47
Економія при броні:
-0,78 грн
14,69
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
195.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,84
Економія при броні:
-1,34 грн
20,50
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
195.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,52
Економія при броні:
-0,36 грн
7,16
грн
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