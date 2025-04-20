Бинт марлевий нестерильний Сніжинка
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Львів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,95
Економія при броні: -0,81 грн
В містах поряд
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 200
225.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
446.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,62
Економія при броні: -0,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
465.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,95
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
580.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
581.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,61
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
614.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,22
Економія при броні: -0,53 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139
618.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,66
Економія при броні: -0,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 73
618.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,99
Економія при броні: -0,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
623.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,76
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
626.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,81
Економія при броні: -0,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 139
686.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,86
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
709.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
19,27
Економія при броні: -0,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
714.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
8,99
Економія при броні: -0,56 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,44
Економія при броні: -1,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
714.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,41
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
716.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,63
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
718.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
14,13
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
720.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,50
Економія при броні: -0,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
741.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,60
Економія при броні: -0,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
755.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,51
Економія при броні: -0,82 грн