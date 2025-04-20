Бинт марлевий нестерильний Сніжинка
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,76
Економія при броні: -0,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
14,23
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
8,81
Економія при броні: -0,39 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,11
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,52
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,55
Економія при броні: -0,39 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
49.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
19,46
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,82
Економія при броні: -0,57 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,51
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,68
Економія при броні: -1,67 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,25
Економія при броні: -0,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
61.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,49
Економія при броні: -0,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,59
Економія при броні: -0,43 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,56
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
78.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,40
Економія при броні: -0,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
78.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,62
Економія при броні: -0,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
83.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,84
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
83.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,58
Економія при броні: -0,42 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,70
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,52
Економія при броні: -0,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
85.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,47
Економія при броні: -0,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
99.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,91
Економія при броні: -0,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
108.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,65
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
108.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,85
Економія при броні: -2,35 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,06
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
111.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,03
Економія при броні: -0,60 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,43
Економія при броні: -0,93 грн