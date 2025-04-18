Бинт марлевий нестерильний Сніжинка
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
6.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,87
Економія при броні: -0,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,31
Економія при броні: -0,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
163.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,93
Економія при броні: -0,77 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,87
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
165.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,69
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
165.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,24
Економія при броні: -0,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
184.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,25
Економія при броні: -0,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
184.9 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,57
Економія при броні: -0,41 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,51
Економія при броні: -0,82 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
185.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,63
Економія при броні: -0,38 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,26
Економія при броні: -0,76 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,26
Економія при броні: -0,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,24
Економія при броні: -1,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
185.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,76
Економія при броні: -0,57 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,52
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
185.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,39
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
185.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,80
Економія при броні: -2,04 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,61
Економія при броні: -1,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
185.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,44
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
185.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,29
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
185.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,86
Економія при броні: -0,70 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,56
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
185.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,66
Економія при броні: -0,50 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,91
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
185.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,85
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
185.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,69
Економія при броні: -0,44 грн