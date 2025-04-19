Бинт марлевий нестерильний Сніжинка
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,61
Економія при броні: -0,65 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
22,00
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,03
Економія при броні: -0,65 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,83
Економія при броні: -0,58 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,67
Економія при броні: -1,17 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,53
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,19
Економія при броні: -1,72 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
22,02
Економія при броні: -1,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,62
Економія при броні: -1,86 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,70
Економія при броні: -0,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,39
Економія при броні: -0,56 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
19,33
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
22,03
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,56
Економія при броні: -0,40 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,48
Економія при броні: -0,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,72
Економія при броні: -1,22 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,48
Економія при броні: -0,32 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,40
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,63
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,88
Економія при броні: -0,43 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,79
Економія при броні: -1,29 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,91
Економія при броні: -2,15 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,83
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,68
Економія при броні: -1,92 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,35
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,19
Економія при броні: -0,43 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,52
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,85
Економія при броні: -0,60 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
19,11
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
19,06
Економія при броні: -1,15 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,26
Економія при броні: -0,76 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
4.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,76
Економія при броні: -2,00 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,65
Економія при броні: -0,83 грн