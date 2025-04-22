Київ
Бинт марлевий нестерильний Сніжинка

Бинт марлевий нестерильний Сніжинка

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
234.7 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
5,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
235.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,54
Економія при броні: -0,85 грн
14,69 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 139
235.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,35
Економія при броні: -0,85 грн
20,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
312.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,72
Економія при броні: -1,03 грн
14,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
313.0 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,93
Економія при броні: -0,83 грн
10,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
314.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,77
Економія при броні: -0,60 грн
10,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
332.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,78
Економія при броні: -0,53 грн
10,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
339.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,75
Економія при броні: -1,06 грн
14,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
382.8 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,90
Економія при броні: -2,40 грн
8,50 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
18,15
Економія при броні: -1,09 грн
17,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
384.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
19,10
Економія при броні: -0,74 грн
18,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
388.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
15,22
Економія при броні: -0,53 грн
14,69 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
393.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
5,30 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
11,00 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 2-Б
398.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,18
Економія при броні: -0,71 грн
8,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
407.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,26
Економія при броні: -0,77 грн
10,49 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,88
Економія при броні: -1,38 грн
20,50 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
407.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,67
Економія при броні: -0,42 грн
10,25 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,33
Економія при броні: -0,83 грн
20,50 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
408.1 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,91
Економія при броні: -0,66 грн
10,25 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,82
Економія при броні: -1,32 грн
20,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
408.2 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,08
Економія при броні: -0,62 грн
8,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Конституції, 19-Д
413.5 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,88
Економія при броні: -1,80 грн
9,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
423.3 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
7,48
Економія при броні: -0,32 грн
7,16 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
423.4 км
Бинт марлевий медичний нестерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,01
Економія при броні: -2,25 грн
8,76 грн
Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
22,02
Економія при броні: -1,52 грн
20,50 грн
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