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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см "Сніжинка", №1 - Одеса (148163) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (17)
9,96
Економія: -3,76 грн
6,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
9,75
Економія: -3,93 грн
5,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (6)
9,31
Економія: -0,61 грн
8,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (8)
9,85
Економія: -1,81 грн
8,04 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (3)
9,09
Економія: -0,39 грн
8,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (6)
9,38
Економія: -0,58 грн
8,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (69)
8,95
Економія: -2,41 грн
6,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (2)
9,07
Економія: -0,47 грн
8,60 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (6)
8,73
Економія: -0,33 грн
8,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (54)
10,03
Економія: -1,95 грн
8,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (17)
9,98
Економія: -1,66 грн
8,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
Всього: упаковка (14)
9,60
Економія: -1,28 грн
8,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (8)
7,02
Економія: -0,74 грн
6,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (25)
6,86
Економія: -0,26 грн
6,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (22)
6,81
Економія: -0,21 грн
6,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
9,24
Економія: -0,83 грн
8,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (12)
6,83
Економія: -0,46 грн
6,37 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
Всього: упаковка (3)
6,89
Економія: -0,68 грн
6,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (41)
9,55
Економія: -0,45 грн
9,10 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (18)
9,02
Економія: -0,52 грн
8,50 грн