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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см "Сніжинка", №1 - Львів (148163) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (127)
9,93
Економія: -1,76 грн
8,17 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Христинівка, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (6)
8,75
Економія: -0,35 грн
8,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (6)
9,38
Економія: -0,58 грн
8,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (3)
8,98
Економія: -0,28 грн
8,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (8)
9,85
Економія: -1,57 грн
8,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (6)
9,14
Економія: -0,44 грн
8,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (17)
10,10
Економія: -3,90 грн
6,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
9,61
Економія: -3,79 грн
5,82 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (69)
8,94
Економія: -2,40 грн
6,54 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
Всього: упаковка (2)
8,89
Економія: -0,29 грн
8,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (54)
9,83
Економія: -1,75 грн
8,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (2)
9,20
Економія: -0,96 грн
8,24 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (18)
8,95
Економія: -0,45 грн
8,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (17)
9,79
Економія: -1,47 грн
8,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (1)
9,02
Економія: -0,52 грн
8,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
Всього: упаковка (14)
9,55
Економія: -1,23 грн
8,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (8)
6,81
Економія: -0,89 грн
5,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (25)
7,03
Економія: -0,43 грн
6,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (2)
9,85
Економія: -1,34 грн
8,51 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (16)
8,96
Економія: -0,64 грн
8,32 грн