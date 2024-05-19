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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см "Сніжинка", №1 - Харків (148163) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (30)
9,42
Економія: -0,42 грн
9,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (2)
9,48
Економія: -1,24 грн
8,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (5)
9,50
Економія: -0,50 грн
9,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (8)
9,62
Економія: -1,30 грн
8,32 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (2)
8,87
Економія: -0,70 грн
8,17 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (1)
9,33
Економія: -1,12 грн
8,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (17)
9,02
Економія: -0,64 грн
8,38 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (28)
9,51
Економія: -1,19 грн
8,32 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (8)
9,19
Економія: -0,87 грн
8,32 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (2)
9,02
Економія: -0,83 грн
8,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (5)
9,39
Економія: -0,29 грн
9,10 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (1)
9,45
Економія: -1,22 грн
8,23 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (6)
9,29
Економія: -0,59 грн
8,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (28)
9,48
Економія: -1,16 грн
8,32 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Всього: упаковка (6)
9,17
Економія: -0,94 грн
8,23 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (14)
9,31
Економія: -0,41 грн
8,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (30)
9,28
Економія: -1,06 грн
8,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
Всього: упаковка (18)
9,81
Економія: -1,43 грн
8,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 12
Всього: упаковка (3)
9,04
Економія: -0,84 грн
8,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 46
Всього: упаковка (55)
7,00
Економія: -0,40 грн
6,60 грн