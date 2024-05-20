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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см "Сніжинка", №1 - Одеса (148162) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (115)
20,30
Економія: -3,75 грн
16,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Карпи Тараса / Велика Перспективна, 66/44
Всього: упаковка (1)
18,07
Економія: -1,58 грн
16,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (39)
18,13
Економія: -1,43 грн
16,70 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (16)
18,01
Економія: -1,52 грн
16,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (2)
18,57
Економія: -1,98 грн
16,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
Всього: упаковка (15)
14,21
Економія: -1,39 грн
12,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
Всього: упаковка (1)
20,12
Економія: -3,57 грн
16,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (5)
20,11
Економія: -3,92 грн
16,19 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (6)
14,13
Економія: -1,59 грн
12,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
Всього: упаковка (7)
14,04
Економія: -1,50 грн
12,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (3)
14,31
Економія: -1,49 грн
12,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (53)
13,98
Економія: -1,34 грн
12,64 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
Всього: упаковка (13)
18,52
Економія: -1,89 грн
16,63 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: упаковка (8)
14,07
Економія: -1,87 грн
12,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (17)
19,67
Економія: -3,12 грн
16,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Усова, 47/1
Всього: упаковка (9)
14,00
Економія: -1,80 грн
12,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (10)
18,64
Економія: -2,19 грн
16,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
Всього: упаковка (7)
14,04
Економія: -1,45 грн
12,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (39)
18,65
Економія: -2,20 грн
16,45 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Володимира Великого, 35
Всього: упаковка (232)
19,34
Економія: -2,90 грн
16,44 грн