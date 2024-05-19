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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см "Сніжинка", №1 - Харків (148162) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
18,89
Економія: -2,30 грн
16,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (56)
19,07
Економія: -2,48 грн
16,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (4)
18,99
Економія: -2,52 грн
16,47 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (3)
17,93
Економія: -1,60 грн
16,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (25)
19,09
Економія: -2,65 грн
16,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (13)
20,10
Економія: -3,66 грн
16,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (9)
17,06
Економія: -0,61 грн
16,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 13
Всього: упаковка (1)
19,27
Економія: -2,81 грн
16,46 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (13)
18,39
Економія: -1,83 грн
16,56 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
18,21
Економія: -1,42 грн
16,79 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старочумацька, 80
Всього: упаковка (2)
19,51
Економія: -3,06 грн
16,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (46)
17,93
Економія: -1,60 грн
16,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (30)
19,13
Економія: -2,61 грн
16,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (5)
18,44
Економія: -1,97 грн
16,47 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (17)
18,14
Економія: -1,65 грн
16,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (12)
17,85
Економія: -1,36 грн
16,49 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (19)
18,95
Економія: -2,43 грн
16,52 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (24)
17,88
Економія: -1,46 грн
16,42 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (16)
18,48
Економія: -2,06 грн
16,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (70)
19,29
Економія: -2,83 грн
16,46 грн