Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,56
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,24
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,26
Економія при броні: -0,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,54
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
3.9 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,31
Економія при броні: -0,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
4.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,01
Економія при броні: -1,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,21
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Деповська, 126
4.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,73
Економія при броні: -1,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,12
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 112
8.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,42
Економія при броні: -0,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,41
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,16
Економія при броні: -1,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,90
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
11.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,82
Економія при броні: -1,18 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
45.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,56
Економія при броні: -0,92 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,17
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-3, 10
61.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,35
Економія при броні: -0,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
61.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,71
Економія при броні: -0,87 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,68
Економія при броні: -1,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
62.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,49
Економія при броні: -0,65 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,89
Економія при броні: -1,25 грн