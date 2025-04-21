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Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Вінниця
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
151.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,14
Економія при броні:
-1,65 грн
22,49
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
319.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,43
Економія при броні:
-0,91 грн
16,52
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
386.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,50
Економія при броні:
-0,86 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
386.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
22,20
Економія при броні:
-1,55 грн
20,65
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
412.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,27
Економія при броні:
-0,43 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,46
Економія при броні:
-0,82 грн
22,64
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
430.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,60
Економія при броні:
-0,76 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,08
Економія при броні:
-1,44 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
434.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,05
Економія при броні:
-1,41 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
437.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,48
Економія при броні:
-0,84 грн
22,64
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 2-Б
449.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,70
Економія при броні:
-0,86 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,29
Економія при броні:
-1,65 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
449.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,56
Економія при броні:
-0,92 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
449.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,10
Економія при броні:
-0,44 грн
8,66
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
450.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
20,50
Економія при броні:
-1,15 грн
19,35
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
450.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,24
Економія при броні:
-0,72 грн
16,52
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
451.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,24
Економія при броні:
-0,58 грн
8,66
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,63
Економія при броні:
-1,11 грн
16,52
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
454.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,10
Економія при броні:
-1,46 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
454.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,35
Економія при броні:
-0,60 грн
9,75
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,02
Економія при броні:
-1,38 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Нікополь, просп. Трубників, 15
472.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,13
Економія при броні:
-0,61 грн
16,52
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
472.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,11
Економія при броні:
-0,59 грн
16,52
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
476.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,32
Економія при броні:
-1,68 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
476.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,16
Економія при броні:
-0,61 грн
10,55
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,94
Економія при броні:
-1,30 грн
22,64
грн
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