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Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Миколаїв
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Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
148.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,20
Економія при броні:
-1,56 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
149.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,72
Економія при броні:
-1,07 грн
20,65
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
179.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,14
Економія при броні:
-0,48 грн
8,66
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
179.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
20,17
Економія при броні:
-0,82 грн
19,35
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
179.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,26
Економія при броні:
-0,74 грн
16,52
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
180.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,17
Економія при броні:
-0,51 грн
8,66
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,50
Економія при броні:
-0,98 грн
16,52
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
194.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,48
Економія при броні:
-0,96 грн
16,52
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
195.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,35
Економія при броні:
-0,83 грн
16,52
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
216.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,56
Економія при броні:
-0,92 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
228.9 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,60
Економія при броні:
-0,76 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,08
Економія при броні:
-1,44 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
250.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,90
Економія при броні:
-1,26 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
251.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,82
Економія при броні:
-1,18 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
256.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,21
Економія при броні:
-1,57 грн
22,64
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
256.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,31
Економія при броні:
-0,47 грн
11,84
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
257.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,24
Економія при броні:
-1,60 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
258.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,56
Економія при броні:
-0,92 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,12
Економія при броні:
-1,48 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
259.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,26
Економія при броні:
-0,42 грн
11,84
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
259.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,53
Економія при броні:
-0,69 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,96
Економія при броні:
-1,32 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
259.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,01
Економія при броні:
-1,37 грн
22,64
грн
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