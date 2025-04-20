Київ
Про товар
Ціни
Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
464.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,85
Економія при броні:
-1,36 грн
22,49
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
544.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,27
Економія при броні:
-0,75 грн
16,52
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
714.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,50
Економія при броні:
-0,86 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
714.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
22,12
Економія при броні:
-1,47 грн
20,65
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
739.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,90
Економія при броні:
-1,26 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
741.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,57
Економія при броні:
-0,73 грн
11,84
грн
Забронювати
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,04
Економія при броні:
-1,40 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
755.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,74
Економія при броні:
-1,10 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
759.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,60
Економія при броні:
-0,76 грн
11,84
грн
Забронювати
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,09
Економія при броні:
-1,45 грн
22,64
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 2-Б
777.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,28
Економія при броні:
-0,44 грн
11,84
грн
Забронювати
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,47
Економія при броні:
-0,83 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
778.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,15
Економія при броні:
-0,49 грн
8,66
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
778.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,49
Економія при броні:
-0,85 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
778.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
20,25
Економія при броні:
-0,90 грн
19,35
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
778.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,50
Економія при броні:
-0,98 грн
16,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
779.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,07
Економія при броні:
-0,41 грн
8,66
грн
Забронювати
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,30
Економія при броні:
-0,78 грн
16,52
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
783.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,03
Економія при броні:
-1,39 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
783.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,21
Економія при броні:
-0,46 грн
9,75
грн
Забронювати
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,70
Економія при броні:
-1,06 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
800.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,62
Економія при броні:
-1,10 грн
16,52
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
801.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,63
Економія при броні:
-1,11 грн
16,52
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
805.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,10
Економія при броні:
-1,46 грн
22,64
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
805.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,21
Економія при броні:
-0,66 грн
10,55
грн
Забронювати
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,06
Економія при броні:
-1,42 грн
22,64
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню