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Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Київ
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Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
84.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,12
Економія при броні:
-1,63 грн
22,49
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
127.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,23
Економія при броні:
-0,71 грн
16,52
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
273.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,59
Економія при броні:
-0,95 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
302.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,79
Економія при броні:
-1,15 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
334.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,52
Економія при броні:
-0,68 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,94
Економія при броні:
-1,30 грн
22,64
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
339.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,48
Економія при броні:
-0,64 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,86
Економія при броні:
-1,22 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
349.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,80
Економія при броні:
-1,15 грн
20,65
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
349.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,65
Економія при броні:
-1,01 грн
22,64
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 2-Б
357.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,67
Економія при броні:
-0,83 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,23
Економія при броні:
-1,59 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
357.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,94
Економія при броні:
-1,30 грн
22,64
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
365.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,31
Економія при броні:
-1,67 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
365.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,20
Економія при броні:
-0,45 грн
9,75
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,68
Економія при броні:
-1,04 грн
22,64
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
385.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,58
Економія при броні:
-0,94 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
385.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,98
Економія при броні:
-0,43 грн
10,55
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,57
Економія при броні:
-0,93 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
385.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,40
Економія при броні:
-0,56 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,71
Економія при броні:
-1,07 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
385.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,00
Економія при броні:
-0,45 грн
10,55
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,62
Економія при броні:
-0,98 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
385.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,61
Економія при броні:
-0,77 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,11
Економія при броні:
-1,47 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
385.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,65
Економія при броні:
-0,81 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,18
Економія при броні:
-1,54 грн
22,64
грн
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
386.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,75
Економія при броні:
-1,11 грн
22,64
грн
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Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
386.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,20
Економія при броні:
-1,56 грн
22,64
грн
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