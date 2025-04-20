Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,72
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,20
Економія при броні: -1,56 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 25
60.9 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,14
Економія при броні: -0,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
20,17
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
61.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,26
Економія при броні: -0,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
9,17
Економія при броні: -0,51 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,50
Економія при броні: -0,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
78.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,60
Економія при броні: -0,76 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,08
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
83.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,48
Економія при броні: -0,96 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
83.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,35
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Незалежності, 29
98.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,56
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
108.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,53
Економія при броні: -0,69 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,96
Економія при броні: -1,32 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
112.9 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,07
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
113.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,17
Економія при броні: -0,42 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,60
Економія при броні: -0,96 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 2-Б
115.9 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,43
Економія при броні: -0,59 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,76
Економія при броні: -1,12 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
116.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,52
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-В
121.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,82
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
124.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,90
Економія при броні: -1,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
128.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,21
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
129.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,43
Економія при броні: -0,59 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,77
Економія при броні: -1,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
129.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,15
Економія при броні: -0,60 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,94
Економія при броні: -1,30 грн