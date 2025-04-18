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Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Харків
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Зачиняється о 20:00
Златопіль, м-н 1/2, 48
66.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,67
Економія при броні:
-1,03 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
132.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,21
Економія при броні:
-1,57 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
137.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,66
Економія при броні:
-1,02 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
165.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,35
Економія при броні:
-0,51 грн
11,84
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
165.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,27
Економія при броні:
-0,43 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,46
Економія при броні:
-0,82 грн
22,64
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
184.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
20,65
Економія при броні:
-1,00 грн
19,65
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
184.9 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,32
Економія при броні:
-1,29 грн
23,03
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
185.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,48
Економія при броні:
-0,84 грн
22,64
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
185.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,54
Економія при броні:
-0,70 грн
11,84
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Калинова, 14
185.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,43
Економія при броні:
-0,59 грн
11,84
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
185.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,72
Економія при броні:
-1,08 грн
22,64
грн
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Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
185.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,39
Економія при броні:
-0,55 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,68
Економія при броні:
-1,04 грн
22,64
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
185.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
20,25
Економія при броні:
-1,05 грн
19,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
185.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,32
Економія при броні:
-0,48 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,56
Економія при броні:
-0,92 грн
22,64
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
185.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,98
Економія при броні:
-1,34 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Калнишевського Петра, 33
185.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,46
Економія при броні:
-0,62 грн
11,84
грн
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Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,25
Економія при броні:
-1,05 грн
20,20
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
185.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,86
Економія при броні:
-1,22 грн
22,64
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Миру, 12
185.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,52
Економія при броні:
-0,68 грн
11,84
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
185.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,58
Економія при броні:
-0,74 грн
11,84
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Миру, 2-К
185.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,95
Економія при броні:
-1,31 грн
22,64
грн
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