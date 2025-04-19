Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,14
Економія при броні: -1,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,30
Економія при броні: -1,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,57
Економія при броні: -0,73 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,03
Економія при броні: -1,39 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,93
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,95
Економія при броні: -1,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,45
Економія при броні: -0,81 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,34
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
21,26
Економія при броні: -1,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,46
Економія при броні: -0,62 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,82
Економія при броні: -1,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,73
Економія при броні: -0,89 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,33
Економія при броні: -1,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,13
Економія при броні: -0,58 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,89
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,99
Економія при броні: -1,35 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
20,37
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,36
Економія при броні: -0,52 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,64
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
4.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,21
Економія при броні: -0,66 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,06
Економія при броні: -1,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,10
Економія при броні: -1,46 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,37
Економія при броні: -0,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,58
Економія при броні: -0,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,39
Економія при броні: -0,54 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,77
Економія при броні: -1,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,53
Економія при броні: -0,69 грн