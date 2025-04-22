Бинт марлевий стерильний Сніжинка (Bandage gause sterile Snezhinka)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
17,43
Економія при броні: -0,91 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 17-А
209.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,14
Економія при броні: -1,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
258.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,05
Економія при броні: -1,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
313.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,48
Економія при броні: -0,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
382.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,60
Економія при броні: -0,76 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,08
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
388.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,27
Економія при броні: -0,43 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,46
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
398.3 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,56
Економія при броні: -0,92 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 2-Б
398.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,70
Економія при броні: -0,86 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,29
Економія при броні: -1,65 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
408.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,10
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
408.2 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
10,35
Економія при броні: -0,60 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,02
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Златопіль, м-н 1/2, 48
419.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,93
Економія при броні: -1,29 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
423.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,32
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
423.4 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,16
Економія при броні: -0,61 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,94
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
423.6 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,68
Економія при броні: -0,84 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,24
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
423.7 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,57
Економія при броні: -0,73 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
24,03
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
423.8 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
11,06
Економія при броні: -0,51 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,74
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
423.9 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,50
Економія при броні: -0,66 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,89
Економія при броні: -1,25 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
424.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,98
Економія при броні: -1,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
424.0 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,41
Економія при броні: -0,57 грн
Бинт марлевий медичний стерильний 7 м х 14 см №1
Екобинт
23,72
Економія при броні: -1,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Миру, 12
424.1 км
Бинт марлевий медичний стерильний 5 м х 10 см №1
Екобинт
12,27
Економія при броні: -0,43 грн