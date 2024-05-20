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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см "Сніжинка", №1 - Львів (148079) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (32)
20,27
Економія: -2,10 грн
18,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (42)
20,56
Економія: -2,39 грн
18,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (22)
21,63
Економія: -3,86 грн
17,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (19)
18,57
Економія: -0,93 грн
17,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (26)
20,83
Економія: -2,64 грн
18,19 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (27)
19,75
Економія: -1,69 грн
18,06 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (11)
19,88
Економія: -1,78 грн
18,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
Всього: упаковка (7)
19,90
Економія: -1,84 грн
18,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
Всього: упаковка (19)
18,85
Економія: -1,93 грн
16,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (11)
15,79
Економія: -1,21 грн
14,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/1
Всього: упаковка (10)
16,29
Економія: -1,91 грн
14,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Грушевського Михайла, 23
Всього: упаковка (3)
20,58
Економія: -2,42 грн
18,16 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (27)
19,79
Економія: -1,68 грн
18,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (26)
19,63
Економія: -1,50 грн
18,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: упаковка (1)
16,31
Економія: -2,43 грн
13,88 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (23)
15,95
Економія: -2,65 грн
13,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
Всього: упаковка (29)
16,28
Економія: -1,96 грн
14,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
14,75
Економія: -1,22 грн
13,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Усова, 20-А
Всього: упаковка (4)
18,91
Економія: -3,14 грн
15,77 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (13)
19,64
Економія: -1,51 грн
18,13 грн