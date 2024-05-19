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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 7 м х 14 см "Сніжинка", №1 - Харків (148079) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
20,67
Економія: -2,50 грн
18,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: упаковка (3)
20,56
Економія: -2,34 грн
18,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 49-Ж
Всього: упаковка (19)
18,45
Економія: -0,81 грн
17,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (5)
20,84
Економія: -2,75 грн
18,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (1)
21,01
Економія: -2,90 грн
18,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (12)
22,11
Економія: -4,01 грн
18,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Новомосковськ, пл. Соборна, 2
Всього: упаковка (10)
22,17
Економія: -3,99 грн
18,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-Б
Всього: упаковка (5)
20,18
Економія: -1,99 грн
18,19 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (33)
19,57
Економія: -1,51 грн
18,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (2)
20,85
Економія: -2,41 грн
18,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 68-Б
Всього: упаковка (15)
19,89
Економія: -1,76 грн
18,13 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (19)
20,94
Економія: -2,83 грн
18,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (6)
19,98
Економія: -1,81 грн
18,17 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (12)
20,74
Економія: -2,65 грн
18,09 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (29)
19,72
Економія: -1,59 грн
18,13 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (28)
20,29
Економія: -2,24 грн
18,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (26)
21,31
Економія: -3,10 грн
18,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (6)
20,88
Економія: -2,77 грн
18,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (30)
20,51
Економія: -2,40 грн
18,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (24)
20,50
Економія: -2,28 грн
18,22 грн