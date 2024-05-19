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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см "Сніжинка", №1 - Київ (148078) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (18)
11,26
Економія: -1,68 грн
9,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 61
Всього: упаковка (38)
10,78
Економія: -1,37 грн
9,41 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 11
Всього: упаковка (31)
10,43
Економія: -0,92 грн
9,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
Всього: упаковка (1)
10,29
Економія: -0,87 грн
9,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
Всього: упаковка (6)
11,28
Економія: -2,01 грн
9,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (13)
11,02
Економія: -1,43 грн
9,59 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (9)
10,38
Економія: -0,95 грн
9,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 18/26
Всього: упаковка (1)
11,25
Економія: -1,79 грн
9,46 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (2)
9,41
Економія: -0,30 грн
9,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
Всього: упаковка (1)
10,13
Економія: -0,80 грн
9,33 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (15)
10,27
Економія: -0,81 грн
9,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10-К
Всього: упаковка (34)
10,50
Економія: -1,08 грн
9,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (3)
10,38
Економія: -0,83 грн
9,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (5)
10,67
Економія: -1,14 грн
9,53 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
10,61
Економія: -0,98 грн
9,63 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (14)
10,83
Економія: -1,33 грн
9,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (13)
11,43
Економія: -1,97 грн
9,46 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (9)
10,00
Економія: -0,54 грн
9,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
Всього: упаковка (20)
10,87
Економія: -0,88 грн
9,99 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (24)
10,57
Економія: -1,06 грн
9,51 грн