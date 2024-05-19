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БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ 5 м х 10 см "Сніжинка", №1 - Харків (148078) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (13)
10,94
Економія: -1,35 грн
9,59 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (18)
11,41
Економія: -1,83 грн
9,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
Всього: упаковка (7)
11,31
Економія: -1,58 грн
9,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: упаковка (14)
11,28
Економія: -1,57 грн
9,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
Всього: упаковка (3)
11,53
Економія: -2,10 грн
9,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Стуса Василя, 13
Всього: упаковка (5)
11,07
Економія: -1,58 грн
9,49 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (2)
10,33
Економія: -0,82 грн
9,51 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (14)
10,80
Економія: -1,30 грн
9,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 74-А
Всього: упаковка (2)
9,47
Економія: -1,11 грн
8,36 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (3)
11,01
Економія: -1,51 грн
9,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (4)
10,73
Економія: -1,16 грн
9,57 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (20)
10,38
Економія: -0,96 грн
9,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (10)
10,32
Економія: -0,80 грн
9,52 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 20
Всього: упаковка (4)
11,29
Економія: -1,46 грн
9,83 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (6)
10,31
Економія: -0,85 грн
9,46 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (21)
11,16
Економія: -1,25 грн
9,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (10)
11,11
Економія: -1,64 грн
9,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 19
Всього: упаковка (8)
10,97
Економія: -1,47 грн
9,50 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Фестивальний, 1
Всього: упаковка (4)
9,38
Економія: -0,96 грн
8,42 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
Всього: упаковка (18)
10,78
Економія: -1,28 грн
9,50 грн