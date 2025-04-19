Київ
Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишечника

Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишечника

Одеса (адресу не вказано)
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
290.3 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
503,93
Економія при броні: -20,36 грн
483,57 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
570.1 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49 грн
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
568.1 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Милосердя
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
568.1 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
570.0 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
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