Київ
Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишечника

Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишечника

Київ (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
406.2 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
510,64
Економія при броні: -27,07 грн
483,57 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
409.3 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
409.4 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Милосердя
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
413.7 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
413.9 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
ГоловнаКошикОбране