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Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишечника
Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишечника
Кривий Ріг
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
61.3 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
503,88
Економія при броні:
-20,31 грн
483,57
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
315.9 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
313.1 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Милосердя
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
313.2 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
315.8 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
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