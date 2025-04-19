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Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишечника
Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишечника
Дніпро
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Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
109.4 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
505,93
Економія при броні:
-22,36 грн
483,57
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
198.7 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
194.2 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Милосердя
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
194.4 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
198.5 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
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