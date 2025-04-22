Київ
Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишечника

Зонд інтубаційний для дренування тонкого кишечника

Чернігів (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Харків, в'їзд Лікарський, 1
384.2 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
707,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Покров, вул. Героїв України, 4/4
473.1 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
512,29
Економія при броні: -28,72 грн
483,57 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
384.3 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Милосердя
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
390.2 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
390.5 км
ЗОНД ІНТУБАЦІЙНИЙ ДЛЯ ДРЕНУВАННЯ ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 6,0 3000 мм №1
Каммед
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