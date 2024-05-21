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БАНДАЖ ОРТОПЕДИЧНИЙ 4045, зігріваючий розмір XL/XXL, люкс, №1 - Запоріжжя (169523) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 19
Всього: упаковка (1)
564,72
Економія: -23,02 грн
541,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 18
Всього: упаковка (1)
566,18
Економія: -24,48 грн
541,70 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 11
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: упаковка (1)
562,88
Економія: -21,18 грн
541,70 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
573,01
Економія: -31,31 грн
541,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
578,48
Економія: -36,78 грн
541,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
599,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
750,08
Економія: -127,16 грн
622,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (1)
352,70
Економія: -32,59 грн
320,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
525,37 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом