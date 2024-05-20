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Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ (ОРТЕЗ) НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ (ОРТЕЗ) НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 3016 розмір 2, №1 - Запоріжжя (355322) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
864,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
864,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (4)
747,72 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
Всього: упаковка (1)
749,18 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
747,71 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом