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Медичні виробиОпорно-рухові і ортопедичні вироби, їх комплектуючіЗасоби для фіксації суглобівБАНДАЖ (ОРТЕЗ) НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБЦіни в аптеках

БАНДАЖ (ОРТЕЗ) НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТНИЙ СУГЛОБ 3016 розмір 2, №1 - Львів (355322) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (4)
747,72 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
747,71 грн
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
864,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (2)
864,00 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
Всього: упаковка (1)
749,18 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом