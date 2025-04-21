Канюля внутрішньовенна Медікеа
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,50
Економія при броні: -0,40 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
81.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Вайсера, 28
111.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4
112.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
114.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
137.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
180.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
195.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,50
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
212.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
215.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
216.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 35
216.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
217.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
219.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівне-медфарм
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Рівне, вул. Медична, 7
220.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Бандери Степана, 49
221.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 156
222.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Рівне-медфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Олеся Олександра, 13
223.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Грицюка, 1
226.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 149-А
231.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project