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Канюля внутрішньовенна Медікеа
Канюля внутрішньовенна Медікеа
Одеса
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
251.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
268.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
284.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
Економія при броні:
-1,20 грн
10,20
грн
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Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
339.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
Економія при броні:
-0,50 грн
10,60
грн
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
339.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
345.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
346.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
346.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мошни, вул. Спасо-Преображенська, 58
347.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Вайсера, 28
427.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
Економія при броні:
-1,20 грн
10,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 149-А
442.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 60/1
443.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
443.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4
443.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
11,40
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
445.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
10,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
477.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
8,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 19
481.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
509.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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Іва-фарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Яремче, вул. Свободи, 270
510.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Надвірна, вул. Грушевського Михайла, 11
517.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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