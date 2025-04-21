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Канюля внутрішньовенна Медікеа
Канюля внутрішньовенна Медікеа
Миколаїв
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
174.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
179.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
грн
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Авіценна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
272.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
Економія при броні:
-0,50 грн
10,60
грн
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Ваша аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
272.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,60
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
281.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
281.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
283.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мошни, вул. Спасо-Преображенська, 58
289.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
363.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
408.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4
441.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
11,40
грн
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
442.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
10,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
449.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,70
Економія при броні:
-0,20 грн
11,50
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Вайсера, 28
462.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
477.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
8,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 149-А
508.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 60/1
509.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
540.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
9,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 19
548.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Пирогова, 16-Б
554.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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