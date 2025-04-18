Канюля внутрішньовенна Медікеа
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
6.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
В містах поряд
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
133.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4
133.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мошни, вул. Спасо-Преображенська, 58
134.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
152.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
153.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
159.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
166.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
166.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
197.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
217.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
237.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
249.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Рівне-медфарм
Березне, вул. Київська, 19
272.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 3/2
272.8 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Вайсера, 28
277.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 28
290.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
290.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
292.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, вул. Грицюка, 1
296.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project