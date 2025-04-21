Канюля внутрішньовенна Медікеа
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
29.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
109.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Авіценна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
187.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
Економія при броні: -0,50 грн
Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
187.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
200.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
200.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мошни, вул. Спасо-Преображенська, 58
217.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
306.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,70
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
319.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
356.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
388.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4
430.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 47
431.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
468.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Вайсера, 28
499.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
542.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 149-А
582.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Снятин, вул. Шевченка Тараса, 60/1
583.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
Рівне-медфарм
Березне, вул. Київська, 19
589.7 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 3/2
590.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project