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Канюля внутрішньовенна Медікеа
Канюля внутрішньовенна Медікеа
Харків
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 12 хв
Тростянець, вул. Вознесенська, 12-А
106.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,70
Економія при броні:
-0,30 грн
11,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-У
283.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
Економія при броні:
-1,20 грн
10,20
грн
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Ваша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Слобода, вул. Пирогова, 3
302.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,60
грн
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Авіценна
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Слобода, вул. Пирогова, 3
302.0 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
Економія при броні:
-0,50 грн
10,60
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 1
309.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
309.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мошни, вул. Спасо-Преображенська, 58
328.2 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 9-А
336.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
416.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
528.4 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
10,20
грн
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Житомирліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 24/4
540.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
11,40
грн
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Житомирліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
540.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
10,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
563.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Пулини, вул. Шевченка Тараса, 116
569.5 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
8,10
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Корець, пл. Київська, 11
647.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
9,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Хмельницький, вул. Вайсера, 28
668.6 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G22 №1
Medica Project
11,40
Економія при броні:
-1,20 грн
10,20
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
680.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
11,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 3/2
680.9 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
9,50
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сарни, вул. Європейська, 9/2
694.3 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
9,50
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
696.1 км
КАНЮЛЯ ВНУТРІШНЬОВЕННА "MEDICARE" G24 №1
Medica Project
9,60
грн
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