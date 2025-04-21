Київ
Вагінальний ph тест Цитолаб

Вагінальний ph тест Цитолаб

Вінниця (адресу не вказано)
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Доступно в 23 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
104,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
95,92 грн
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
282,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
88,17 грн
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
303,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
90,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
94,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
97,60 грн
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
344,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Станція Вінниця, 19
1.2 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
92,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
97,60 грн
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
344,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
92,90 грн
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
282,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
99,17 грн
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
301,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
89,72 грн
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
281,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
91,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
99,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
88,99 грн
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
320,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
125,70
Економія при броні: -0,40 грн
125,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Скалецького, 35
3.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
93,01 грн
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
295,57 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 49
3.6 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
298,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 39
4.4 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
97,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
102,37 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
99,09 грн
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