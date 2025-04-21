Вагінальний ph тест Цитолаб
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
115,58
Економія при броні: -19,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
114,32
Економія при броні: -14,90 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
113,27
Економія при броні: -13,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
113,21
Економія при броні: -13,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
3.8 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
121,50
Економія при броні: -6,54 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
114,17
Економія при броні: -7,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Б/33
4.9 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22
4.9 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Миру, 46-А
5.6 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
5.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
7.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско