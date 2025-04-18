Вагінальний ph тест Цитолаб
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
113,93
Економія при броні: -17,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
3.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 124-А
3.4 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
4.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
4.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско